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Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области в ночь на 25 декабря. В регионе прогнозируется усиление порывов ветра до 28 метров в секунду, сообщает пресс-служба областного МЧС.

"Штормовое предупреждение… Со второй половины ночи 24–25 декабря по Калининградской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25–28 м/с", – указано в сообщении.

Ранее в Сочи до 25 декабря объявили штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в городе пройдут ливни и град, порывы ветра достигнут до 32 метров в секунду, также ожидается гололедица. Администрация Сочи добавила, что из-за погодных условий 21 самолет отправили на запасные аэродромы. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

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