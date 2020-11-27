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Регионы

15:03

Глава МЧС указал на слабую готовность к шторму после аварий в Приморье

регионы

Фото: МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев указал на слабую готовность властей и служб Приморья к обрушившемуся на край циклону. Об этом сообщает RT.

"Последние события в Приморском крае показали слабую готовность к таким чрезвычайным ситуациям", – заявил Зиничев.

Министр заявил, что во время удара стихии "автономные источники энергопитания, которые должны были обеспечить электричеством социальные объекты, оказались не готовы".

В связи с произошедшим Зиничев потребовал проанализировать действия РСЧС и провести в регионах проверку готовности резервных источников электропитания.

Мощный циклон оставил сотни тысяч человек без света, тепла и воды. В пострадавших районах работали полевые кухни, привезли 66 дизель-генераторов. Ранее глава Приморья заявил, что, по предварительным оценкам, на восстановление инфраструктуры потребуется около 180 миллионов рублей.

В Приморье восстановили подачу тепла и воды

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