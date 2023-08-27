Духовное управление мусульман Чечни утвердило нормы проведения свадеб "без излишеств"

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Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики Рамзана Кадырова утвердило обязательные нормы при проведении свадебных торжеств на территории региона. Они запрещают любые излишества, которые не соответствуют исламу и чеченским адатам. Документ опубликован в телеграм-канале муфтията республики.

Согласно документу, калым в размере 50 тысяч рублей, а также чай, сахар, баран остаются неизменными в соответствии с чеченскими адатами. Требованиям ислама и чеченских адатов также должно соответствовать платье невесты. Размер выкупа за невесту может быть установлен по желанию в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами.

При этом запрещаются дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим. Количество чемоданов невесты остается неограниченным, но без излишеств. Подарки сопровождающим жениха не должны выходить за рамки адатов.

"Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д. строго запрещены", – говорится тексте документа.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отмечал, что в последние годы в чеченском обществе вводятся правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Это привело к существенному повышению расходов на организацию свадебных торжеств.