Кадыров назвал недопустимыми какие-либо нововведения в чеченских свадьбах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания, на котором подводились итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, раскритиковал нововведения на проводимых в регионе свадьбах.

По словам Кадырова, в обществе вводятся абсурдные правила, которые в корне противоречат религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками этих нововведений, которые приводят к существенным повышениям расходов на организацию свадеб.

"Нам удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что какие-либо нововведения категорически недопустимы, и поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в мирных переговорах с Киевом нет смысла, так как они необходимы лишь находящимся в бедственном положении западным государствам, рассчитывающих втянуть Москву в долгий процесс обсуждения.

По его словам, подобное затягивание может помочь Украине переломить ход спецоперации.