Названы главные "регионы-самогонщики" России

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Самогонные аппараты наиболее востребованы среди жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, следует из доклада о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Аналитическая работа есть в распоряжении РИА Новости.

Также покупкой самогонных аппаратов интересуются в Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке.

Другие регионы, где формируют максимум запросов о показах таких устройств, – Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие области.

Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург не попали в число лидеров.

Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за возгорания самогонного аппарата погибли два человека. Жертвами происшествия стали мужчина и его дочь 2012 года рождения.