В Новосибирске решили продать коттедж с водопадом за 29 миллионов рублей

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В Новосибирске на продажу выставили дом за 29 миллионов рублей, сообщает "Лента.ру".

Коттедж площадью 390 квадратных метров расположен на земельном участке в пять соток. Это двухэтажный дом, где есть несколько спален, тренажерный зал и гостиная с камином. Кроме того, в доме есть сауна с небольшим бассейном и водопад.

В коттедже выполнен ремонт, а комнаты полностью укомплектованы необходимой мебелью и техникой.

Ранее риелторы заметили новый тренд – переход покупателей из Москвы в Подмосковье, где появилось больше доступного жилья. Однако и в столице в продажу поступили недорогие квартиры.

Один из аналитических центров зафиксировал на вторичном рынке Москвы около 300 самых экономичных квартир (без комнат и апартаментов). Их стоимость составляет до шести миллионов рублей. В основном это студии или старый жилой фонд за МКАД.

По информации издания, дешевая недвижимость расположена в удаленных районах ЗелАО. Там на вторичном рынке квартира стоит 9,99 миллиона рублей. Также недорогое жилье есть в ВАО (среднестатистическая квартира стоит 11,29 миллиона рублей), ЮВАО (средняя стоимость квартиры – 11,49 миллиона). Средняя стоимость квартиры в Новомосковском АО – 10,67 миллиона рублей, в Троицком АО – 7,63 миллиона.