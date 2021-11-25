В школах Калмыкии, где выявлен очаг ОРВИ у детей, приостановили работу

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В детских образовательных учреждениях Калмыкии, в которых выявили очаг заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией, приостановили работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Специалистами отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь. Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона", – говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ после отравления школьников в Брянской области.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 27 учеников Климовской школы № 1 обращались за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.