Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саратовской области в районе села Титоренко Энгельсского района на автодороге Энгельс – Ершов – Озинки произошла смертельная авария, сообщает сайт"Комсомольской правды".

В результате ДТП, которое произошло в 19 часов, столкнулись Daewoo Nexia и Opel, погибли четыре человека.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Личности погибших и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в подмосковном Орехово-Зуеве.