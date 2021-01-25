Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Саратовской области в районе села Титоренко Энгельсского района на автодороге Энгельс – Ершов – Озинки произошла смертельная авария, сообщает сайт"Комсомольской правды".
В результате ДТП, которое произошло в 19 часов, столкнулись Daewoo Nexia и Opel, погибли четыре человека.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Личности погибших и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в подмосковном Орехово-Зуеве.
На Ярославском шоссе перевернулась фура