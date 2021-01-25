Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"В 09:20 мск на 15-м километре дороги Ликино-Дулево – Шатурторф столкнулись "Киа" и "Шкода". Три человека погибли. Столкновение было встречным", – рассказали в ведомстве.

На месте аварии работают специалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе.



22 января три человека стали жертвами аварии в Саратовской области. Столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе Саратов – Балашов.