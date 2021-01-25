Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

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Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
"В 09:20 мск на 15-м километре дороги Ликино-Дулево – Шатурторф столкнулись "Киа" и "Шкода". Три человека погибли. Столкновение было встречным", – рассказали в ведомстве.
На месте аварии работают специалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе.
22 января три человека стали жертвами аварии в Саратовской области. Столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе Саратов – Балашов.