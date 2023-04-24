Вологодское УФСИН выпустило рекламный ролик в стиле сериала про ясновидящую

Фото: телеграм-канал "Подъем"

УФСИН РФ по Вологодской области опубликовало видеоролик с рекламой работы в системе в стиле сериала про ясновидящую "слепую бабу Нину". Об этом сообщает "Подъем".

В ролике баба Нина рассказывает посетителю о том, что работа на заводе – это плохая примета, после чего она советует мужчине поработать во ФСИН. Она добавила, что мужчина станет счастливым, у него появится пенсия через 15 лет, он сможет брать отпуск длиной в 60 дней, а также получит социальные гарантии, успех и карьерный рост.



В пресс-службе УФСИН по Вологодской области заявили, что все обещанные в видео льготы работают, а сотрудникам есть что рекламировать.

"Идея видео родилась от комплектования кадрами уголовно-исполнительной системы. У нас сотрудники придумали такой ролик. Тут много кто был задействован. Мы периодически готовим ролики для привлечения кандидатов на службу в уголовно-исполнительной системе, в том числе этот ролик", – отметили в пресс-службе.

Представители подчеркнули, что все, о чем говорится в ролике, является правдой.

Ранее сообщалось, что видеоролик, на котором мужчина якобы пытался пролезть в вольер к слонам в Московском зоопарке, оказался постановочным. Представители зоопарка заявили, что видео было задумано и срежиссировано как рекламный материал к предстоящему поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко.

