Названы самые комфортные для жизни города России

Фото: ТАСС/Ina Fassbender/dpa
Краснодар стал самым комфортным для жизни городом России, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг института территориального планирования "Урбаника".
Помимо Краснодара, лидирующие позиции в рейтинге заняли Тюмень и Самара. Эти города набрали более 38 баллов из 50 возможных. На последнем месте по качеству среды в регионе оказалась Чита, которая набрала менее 26 баллов.
Специалисты также оценили города по доступности жизни на среднюю зарплату. Лучшими по этому показателю стали Сургут, Мурманск и Тюмень (более 35 баллов из 50 возможных). Замкнули рейтинг Армавир, Севастополь и Уссурийск (около 20 баллов).
Ранее Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню заработных плат. Соответствующий рейтинг составил сервис "Работа.ру". 86% респондентов заявили, что лучшую зарплату в их сфере деятельности возможно получить лишь в столице.
В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты у работников из сферы образования (около 77 тысяч рублей) и сферы транспорта и логистики (102 тысячи рублей). Третью строчку занял Новосибирск. Он стал лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах.
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