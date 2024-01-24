Сотрудницу института РАН задержали с флагом Украины на рюкзаке в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы завели административное дело на 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, которая передвигалась по метро с шевроном в виде флага Украины на рюкзаке. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Так, по его информации, вечером 23 января на станции метро "Владимирская" мужчина заметил у женщины на рюкзаке флаг Украины. После этого он поговорил с ней, однако затем молодой человек принял решение заявить об инциденте полицейским. В связи с этим сотрудницу РАН задержали и привезли в участок, где допросили и отпустили.

На нее завели дело по статье 20.3.2 КоАП РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ").

Ранее полицейские задержали мужчину, спалившего государственный флаг России на входе в спортивный комплекс в Химках. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Калужской области. По предварительным данным, преступление он совершил, находясь в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

