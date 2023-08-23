На красноярскую сеть АЗС подали в суд из-за пряников в виде мультгероев

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Три компании подали иски в отношении сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде известных героев мультфильмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Красноярского края.

"Carte Blanche Greetings Limited, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и ООО "Ноль Плюс Медиа" обратились <...> с исками к НАО "Красноярскнефтепродукт" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства", – сказали в суде.

Отмечается, что в торговых точках компании продавались пряники с изображениями Лунтика, божьей коровки Милы, паука Шнюка, червяка Корней Корнеича, Лео и Тига, а также медвежонка Tatty Teddy и других узнаваемых персонажей. При этом у ответчика отсутствуют права на их использование.

Ранее суд в Москве взыскал с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование в клипе чужой фотографии самолета SSJ100. Иск подал популяризатор жанра промышленного репортажа Александр Попов, изначально он требовал выплатить ему 1,4 миллиона рублей.