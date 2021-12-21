Власти Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Свердловской области с 22 декабря по 20 января отменяются QR-коды для посещения торговых центров и магазинов. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, – лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко", – объяснил свое решение Куйвашев.

Кроме того, губернатор региона разрешил на данный срок работать кафе и ресторанам в ночное время. При этом допуск в заведения будет проводиться по QR-кодам.

Ранее сообщалось, что на Камчатке отменили QR-коды во внутрирегиональных авиарейсах и междугородних автобусах. Данная мера действовала в регионе меньше месяца.

