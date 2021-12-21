Власти Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Свердловской области с 22 декабря по 20 января отменяются QR-коды для посещения торговых центров и магазинов. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
"Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, – лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко", – объяснил свое решение Куйвашев.
Кроме того, губернатор региона разрешил на данный срок работать кафе и ресторанам в ночное время. При этом допуск в заведения будет проводиться по QR-кодам.
Ранее сообщалось, что на Камчатке отменили QR-коды во внутрирегиональных авиарейсах и междугородних автобусах. Данная мера действовала в регионе меньше месяца.
На Камчатке отменили QR-коды в транспорте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: