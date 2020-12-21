Во Владивостоке и Артеме сняли режим ЧС

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Власти приморских городов Владивостока и Артема сняли режим ЧС, введенный из-за ледяного шторма, обрушившегося на них 19 ноября, сообщают администрации населенных пунктов.

В результате ЧП во Владивостоке пострадали около 80% насаждений. Основные аварийные ситуации уже устранили, но вывозить ветки придется и в следующем году.

С улиц Артема коммунальные службы вывезли 28 тысяч кубических метров веток и расчистили 200 километров сетей. 126 километров сетей электроснабжения восстановили во время ликвидации последствий стихии.

В Приморье ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона. Местами в регионе не было света и тепла, было нарушено водоснабжение. Во Владивостоке из-за ледяного дождя ощущались перебои с сотовой связью и электроэнергией.

Как сообщалось ранее, без электроэнергии в Приморье остались более 100 тысяч человек. Причиной стали аварии из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 30 метров в секунду.