В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

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В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства <...> подписал губернатор Александр Беглов", – сказано в сообщении.

Ранее Беглов допустил усиление ограничений в городе из-за роста заболеваемости COVID-19.

По его словам, недельный прирост случаев коронавируса и госпитализаций в Петербурге составлял 30%.

