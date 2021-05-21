В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

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В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства <...> подписал губернатор Александр Беглов", – сказано в сообщении.
Ранее Беглов допустил усиление ограничений в городе из-за роста заболеваемости COVID-19.
По его словам, недельный прирост случаев коронавируса и госпитализаций в Петербурге составлял 30%.
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