Беглов не исключил усиления ограничений в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил усиление ограничений в городе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

По словам Беглова, недельный прирост случаев коронавируса и госпитализаций в Петербурге составил 30%.

"В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", – подтвердил Беглов.

В интервью губернатор также заявил, что в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса. Он выразил мнение, что люди сильно нуждаются в вакцине.

На данный момент в Санкт-Петербурге действует масочный режим в общественных местах и транспорте. Кроме того, проведение массовых мероприятий с численностью участников более 75 человек нужно согласовывать с уполномоченными комитетами.

Основные ограничения в городе действуют до 30 мая с возможностью последующего продления.

Ранее власти города уже заявляли о росте заболеваемости коронавирусом почти на 30% по сравнению с показателем недельной давности. Суточная госпитализация взрослых достигла 26,35%.

Всего в России за последние сутки выявили 9 328 новых случаев коронавируса. В 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений.