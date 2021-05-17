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Регионы

17 мая, 19:02

В Петербурге увеличат коечный фонд для больных COVID-19

регионы медицина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о развертывании более 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 на фоне роста заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России свободного инфекционного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом (не менее 20%) подготовлен план дополнительного развертывания коек", – говорится в тексте сообщения.

С 18 мая 102 инфекционные койки развернут в госпитале для ветеранов войн. С 20 мая возобновит работу павильон № 5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо", где подготовлено 97 коек. А с 21 мая больница имени Семашко вновь примет пациентов с COVID-19, для которых установили 260 коек.

На 17 мая в Санкт-Петербурге развернуто 5 248 коек, из которых свободны 585.

Вице-губернатор города Олег Эргашев подчеркнул, что ранее введенные ограничения продолжат действовать до конца месяца. Массовые мероприятия запрещены, а жители по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты.

Между тем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил усиления ограничительных мер.

"На прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций – за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", – приводит его слова ТАСС.

Ранее власти города заявляли о росте заболеваемости коронавирусом почти на 30%, по сравнению с показателем недельной давности. Суточная госпитализация взрослых достигла 26,35%.

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