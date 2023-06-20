Пропуска на въезд в Шебекино Белгородской области отменят с 21 июня

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С 21 июня перестанет действовать система пропусков на въезд и выезд из Шебекина Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИБДД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки", – сказал Гладков.

Как объяснил губернатор, блокпосты на въезде в город необходимы для обеспечения сохранности имущества жителей, которые покинули свои дома.

Украинская армия неоднократно обстреливала Шебекино и другие приграничные населенные пункты Белгородской области. В частности, сообщалось, что за сутки ВСУ выпускали 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, а также осуществляли 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Правительство Белгородской области разработало программу помощи пострадавшим, которая предусматривает единовременную выплату размером 10 тысяч рублей для жителей 15 населенных пунктов региона, в которых был введен режим ЧС. Кроме того, выплаты получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, все жители Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа.

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