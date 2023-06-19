Власти Воронежа опровергли информацию об эвакуации жителей нескольких улиц города

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Распространяемая информация об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа является ложной. Об этом правительство области сообщило в своем телеграм-канале.

Власти напомнили, что за распространение информации, не соответствующей действительности, грозит уголовная ответственность.

В ноябре 2022 года в администрации Острогожского района под Воронежем также опровергли информацию об эвакуации жителей. По информации властей региона, обстановка в этом районе области была спокойной.

19 октября прошлого года в приграничных с Украиной регионах РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования. Это затронуло в том числе и Воронежскую область.

В документе указывалось, что, согласно подобному режиму, главы регионов вправе вводить мобилизационные мероприятия в области экономики, местных органах власти, а также организовывать мероприятия по гражданской обороне и принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.

В четырех регионах РФ введено военное положение