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Регионы

16:59

В Якутии рассказали, с чем связано обледенение костюмов у пожарных

регионы

Фото: TikTok/user519070695

В Якутии объяснили, с чем связано обледенение костюмов у пожарных. Видео с одним из них стало популярно в Сети, сообщает "Газета.ру".

Как рассказала пресс-секретарь Государственной противопожарной службы Якутии Альбина Павлова, для местных пожарных это является обычным делом, так как им порой приходится бороться с огнем в минус 50 градусов.

Уточняется, что видео, на котором коллеги пожарных помогали им освободиться от обледеневшей экипировки, было снято 17 января в поселке Хандыга, когда спасатели вернулись с пожара в местном магазине.

"Температура в тот день достигала минус 57 градусов. Для нас это обычные случаи, так как после тушения пожара спасатели выходят мокрыми", – пояснила пресс-секретарь ГПС.

Она также добавила, что организм спасателей хорошо закален, поэтому они не заболевают после такого обледенения.

Ранее следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после получения обморожений малолетними детьми из Алексеевского муниципального района республики.

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