Жительница Ижевска завела в квартире 50 кошек

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Полиция начала проверку после появления информации о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске. Стражи порядка в настоящий момент еще не попали в жилье, так как хозяйка не открыла дверь, заявили РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.

До этого в соцсетях появилось видео, которое сняли зоозащитники в одной из квартир в Ижевске. В ролике было видно, что по грязной квартире бегали кошки, а вид их был неухоженный. При этом на полу можно было увидеть несколько трупов котят, кости, клочья шерсти.

По словам зоозащитников, кошки были голодными, а хозяйка не взяла бесплатный корм, который ей предлагали.

Правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

"Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор для рассмотрения по существу по санитарной части вопроса", – уточнили в региональной прокуратуре.

Ранее зоозащитники предложили запретить продавать животных в магазинах. Приобретать домашних питомцев предлагают на специальных выставках и через объявления в интернете.