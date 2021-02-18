Жительница Ижевска завела в квартире 50 кошек

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Полиция начала проверку после появления информации о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске. Стражи порядка в настоящий момент еще не попали в жилье, так как хозяйка не открыла дверь, заявили РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.
До этого в соцсетях появилось видео, которое сняли зоозащитники в одной из квартир в Ижевске. В ролике было видно, что по грязной квартире бегали кошки, а вид их был неухоженный. При этом на полу можно было увидеть несколько трупов котят, кости, клочья шерсти.
По словам зоозащитников, кошки были голодными, а хозяйка не взяла бесплатный корм, который ей предлагали.
Правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
"Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор для рассмотрения по существу по санитарной части вопроса", – уточнили в региональной прокуратуре.
Ранее зоозащитники предложили запретить продавать животных в магазинах. Приобретать домашних питомцев предлагают на специальных выставках и через объявления в интернете.
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