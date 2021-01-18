Двое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Пожар произошел в поселке Богандинском в Тюменской области. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

Возгорание случилось в квартире одноэтажного дома по адресу Привокзальная улица, дом 7. В результате происшествия погибли двое детей 2016 и 2020 года рождения.

"Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин", – сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выехал прокурор Тюменского района. Прокуратура проведет проверку по факту пожара. Тажке возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось в квартире дома по адресу улица 1-я Останскинская, дом 25. В результате происшествия один человек погиб, еще один был спасен.