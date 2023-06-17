Сальдо считает, что для новых регионов РФ должен быть создан отдельный федеральный округ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ. Об этом сообщает РИА Новости.

"На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ", – сказал он.

Сальдо уточнил, что возможны и другие варианты развития организационной структуры, опирающиеся на законодательство Российской Федерации. Он подчеркнул, что окончательное решение примет правительство и президент России Владимир Путин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что жители новых регионов РФ должны получить полисы ОМС до конца 2023 года. Она подчеркнула, что это является трудной задачей из-за продолжающихся боевых действий.

Российские власти пока не принимали каких-либо решений о предполагаемом объединении присоединенных регионов РФ в один федеральный округ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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