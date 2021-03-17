Приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу

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Судебными приставами взыскано с жителя Пермского края полмиллиона рублей, которые он выиграл в телевизионном шоу. Деньги россиянина пойдут на погашение долга по алиментам, сообщает "Газета.ру".

По информации ФССП, мужчина с 2017 года должен был выплачивать средства на содержание тяжелобольной дочери. Тем не менее россиянин не платил алименты. Например, за 2020 год отец перечислил на лечение ребенка только 2,5 тысячи рублей. На тот момент общая сумма долга по алиментам уже составляла почти полмиллиона рублей.

Ко всему прочему, судебным приставам не удавалось найти неплательщика, потому что он не жил по месту регистрации. Выяснить местонахождение мужчины помогла его бывшая жена, которая узнала бывшего мужа во время эфира телешоу.

Должник переехал в Краснодарский край и выигранные деньги планировал потратить на строительство дома. Приставы взыскали приз в размере 500 тысяч рублей в пользу бывшей супруги.

Ранее должника по алиментам и штрафам с долгом более 4 миллионов рублей арестовали на 10 суток. Кадры задержания попали в Сеть.