Совфед одобрил закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Документ внесла Волгоградская областная дума, ранее его принятие поддержали в правительстве, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы полагают, что новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 06:00 до 09:00.
Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время +1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (UTC+3). Новые нормы вступят в силу 27 декабря в 02:00.
Волгоградская область перешла в третью часовую зону в октябре 2018 года. Тогда на референдуме инициативу поддержали 58,82% респондентов.
Позже местные власти провели опрос, по результатам которого за возвращение московского времени выступили 65,74% респондентов.
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