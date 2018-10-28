Волгоградская область перешла в новый часовой пояс

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Волгоградская область с двух часов ночи воскресенья перешла в новый часовой пояс. По нему регион жил до середины 1980-х годов, сообщает ТАСС.

Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, Волгоградская область отнесена к третьей часовой зоне (московское время +1 час, UTC+4). Стрелки в регионе переведены на час вперед.

Решение принято на референдуме о местном времени 18 марта. Оно было поддержано большинством жителей региона. За высказались 687 тысяч человек, что составляет 58,82% от всех участников референдума.

Таким образом, Волгоградская область присоединяется к часовому поясу, в котором находятся Астраханская, Ульяновская и Саратовская и Самарская области, а также Удмуртия.

Инициаторы перевода объясняют свою позицию тем, что темное время суток наступает в области очень рано - летом примерно в 20:00 по московскому времени, а зимой – в 16:30.