Глава Свердловской области раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог

Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал главу Серова за мытье грунтовых дорог в частном секторе перед его приездом. Об этом он написал в своем Instagram.

Куйвашев объезжает северные города региона с 14 августа. В Серове губернатор посетил несколько городских объектов, пообщался с местными жителями и рабочими на производственной площадке Серовского механического завода.

Глава региона разместил видео с поливомоечным автомобилем, двигающимся по частному сектору в Серове на своей странице в Instagram. Он добавил, что о том, что к его визиту грунтовые дороги решили полить водой, узнал случайно.

"Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Тамбовская область и Япония планируют реализовать общие музыкальные проекты к 2023 году, когда будет отмечаться юбилей 150 лет с рождения композитора Сергея Рахманинова.

Речь идет о концертах и мастер-классах японских пианистов, которые готовы выступить на главных площадках региона. Не исключено проведение совместных фестивалей.