В Магнитогорске устроили детские соревнования по заплывам с автоматами

Фото: vk.com/mgorsk_news

В магнитогорском бассейне устроили детские соревнования по заплывам в камуфляже и с автоматами. Об этом "Подъему" сообщил один из организаторов мероприятия, исполняющий обязанности начальника штаба городского движения Евгений Кубрин.

По его словам, участники соревнований соблюдали правила гигиены, посетили душ и надели шапочки.

"По правилам бассейна спортсмены, прежде чем погрузиться, должны сначала принять душ. Это вид спорта, который культивируется в наших вооруженных силах. Все по-настоящему с автоматами и в форменной одежде – в нашем случае это камуфляж. Мы ничего не придумывали. Мы действуем строго в каноне положения этого вида спорта", – рассказал Кубрин.

Организатор мероприятия отметил, что были использованы массогабаритные макеты, которые разбираются так же, как и автоматы Калашникова.

"Я отношусь очень положительно. Это популяризация нашего юнармейского движения, а во-вторых, это приобщение юношей к военно-прикладным видам спорта и подготовка их к службе в вооруженных силах. И сам вид спорта очень необычный, привлекает своей нестандартностью", – добавил собеседник издания.

Так, спартакиада по военно-прикладным видам спорта проводится в Магнитогорске уже в пятый раз. Победители получили грамоты и медали.

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