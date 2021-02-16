96-летний участник Ржевской битвы привился от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич получил прививку от коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Я пришел на вакцинацию без всякого страха. От этой чумы надо спасаться", – заявил ветеран.

По словам Кладкевича, препарат ему ввели в областной клинической больнице 16 февраля.

Согласно последним данным, в Тверской области вакцинацию от коронавируса прошли 33 734 человека. Медицинские учреждения региона использовали 70,7% от поступивших запасов вакцины.

За последние сутки в Российской Федерации выявили 13 233 новых случаев коронавируса. В Тверской области – 161 заболевший.

