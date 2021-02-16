Студентов-иностранцев обязали сдать два ПЦР-теста на COVID-19 до начала занятий

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Иностранные студенты должны для допуска к занятиям сдать два анализа ПЦР на коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Речь идет о представителях тех стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение.

"Студенты – иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ", – уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что медицинские справки с отрицательными результатами теста на коронавирус можно предоставить как на русском, так и на английском языках. Дополнительное требование подразумевает, что до получения результатов исследования иностранцы обязаны соблюдать режим изоляции.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 8 февраля высшие учебные заведения вернулись к очному режиму работы. В этот же день были разблокированы транспортные карты студентов.

С 22 января к очному формату обучения вернулись московские колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. За несколько дней до этого, 18 января, была отменена дистанционка для столичных школьников.

