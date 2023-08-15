Голубев объяснил учениями громкие звуки около Миллерово Ростовской области

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Причиной громких звуков в районе Миллерово была отработка в ходе учебной тревоги охраной аэродрома отражения атаки беспилотников с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.

Он также попросил сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам.

Ранее БПЛА упал на частный дом в хуторе Дарагановка Ростовской области. В результате инцидента были повреждены кровля дома и автомобиль.

Также при помощи системы ПВО над Белгородским районом выявили падение фрагментов. Информации о пострадавших не поступало.

Многоквартирный дом в Белгороде оказался поврежден после атаки беспилотника