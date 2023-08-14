Обломки сбитой воздушной цели повредили крышу дома в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате работы системы противовоздушной обороны над Белгородским районом выявили падение фрагментов, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет.

"Пробита кровля частного жилого дома. На месте работают оперативные службы", – поделился он.

14 августа около 12:15 и 12:45 по московскому времени российские силы пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

На тот момент Минобороны РФ сообщали, что ликвидация дронов не привела к разрушениям объектов на земле и пострадавшим среди местного населения. До этого о том, что система ПВО сбила два беспилотника, рассказал Гладков.

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