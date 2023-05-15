СК возбудил дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как главу ведомства Александра Бастрыкина не пустили на северный намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Дело завели против работников частной охранной организации "Агис" по факту превышения ими полномочий.

Инцидент произошел 14 мая на территории объекта на Морской набережной Петербурга. По версии следствия, сотрудники охранной организации своими действиями умышленно вышли за пределы полномочий, установленных законодательством РФ. В частности, они противодействовали сотрудникам СК РФ.

Ранее СМИ писали, что Бастрыкина не пустили на территорию строительства северного намыва на Васильевском острове. Отмечалось, что глава СК прибыл на объект в гражданской одежде и без охраны.

В мае Одинцовский суд Московской области приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к 9 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и взяточничество.