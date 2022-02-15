Власти Санкт-Петербурга разрешат кафе и ресторанам работать до двух часов ночи

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении разрешенного времени работы для кафе, ресторанов, кинотеатров и концертных залов до двух часов ночи. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
"В соответствии с постановлением с 21 февраля <...> продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что торжественные, зрелищные, досуговые и иные массовые мероприятия также можно будет проводить до двух часов ночи. Однако запрещенным останется проведение зрелищных и развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания. Кроме того, закрытыми останутся ночные клубы.
Также с 21 февраля петербуржцы смогут посещать заведения общепита, культуры, спорта, церемонии бракосочетания, пансионаты, санатории и объекты розничной торговли при наличии сертификатов о наличии антител к COVID-19.
Сертификаты о наличии антител также позволяют посещать церемонии бракосочетания, досуговые и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, рестораны и кафе, а также пансионаты, санатории и дома отдыха.
С 21 февраля россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. В Минздраве пояснили, что в сертификате укажут дату, метод исследования, а также медицинскую организацию, в которой сделан анализ.
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