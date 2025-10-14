Опасность смерчей над морем объявлена в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Оперативные службы предупредили об опасности формирования смерчей над морем на территории Сочи и "Сириуса", сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в течение суток 14 октября на участке Магри – Веселое (город Сочи и федеральная территория "Сириус") сохранится штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось об аномальных дождях в Московском регионе. За сутки в Москве и области местами выпало 80% месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столице сейчас холодно не по сезону, фактическая температура составляет 3,6 градуса.

