Мужчина играл в мяч на путях метро Петербурга

В Петербурге собираются привлечь к ответственности мужчину, который играл в мяч на путях станции метро "Звенигородская". Также ему хотят запретить доступ на территорию подземки, сообщили в ГУП Петербургский метрополитен.

Уточняется, что 13 января перед прибытием состава молодой человек пытался жонглировать мячом на путях. Кроме того, он неоднократно был замечен в нарушении правил пользования метрополитеном.

"Ситуация находится под контролем. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности", – говорится в сообщении метрополитена.

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