Челябинский предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей

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В Челябинске 11 ноября предприниматель бесплатно раздал местным жителям 20 тонн мороженого и пельменей. Об этом пишет издание 74.ru.

Указано, что бизнесмен принял такое решение из-за того, что не смог реализовать товар. Машина, которая перевозила продукты из Челябинска в Пермь, попала в ДТП в Пермском крае: водитель уснул за рулем и большегруз съехал в кювет. Инцидент произошел 6 ноября на трассе под городом Кунгур.

Источник издания рассказал, что предприниматель перегрузил мороженое и пельмени в другую фуру и отправил товар назад в Челябинск. По его словам, на перегрузку ушло 10 часов. Рефрижератор работал, температурный режим соблюдался. Но товар все же было решено раздать, добавил собеседник издания.

Мороженое и пельмени раздали в Ленинском районе Челябинска. Как рассказали очевидцы, там выстроилась большая очередь. Один из жителей отметил, что бизнесмен сделал это из добрых намерений, чтобы люди смогли порадовать себя и своих детей.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о пользе пельменей.

Она объяснила, что пельмени насыщают организм, дают энергию. Белок в составе продукта на долгое время дает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей, отметила Королева.

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