В Тобольске кондитеры планируют приготовить самый большой торт в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тобольске кондитеры Тобольского многопрофильного техникума планируют испечь самый большой торт в России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый рекорд собираются поставить в рамках фестиваля "Кофе, искусство и шоколад" 17 мая в галерее Александровского сада рядом с Мануфактурой шоколада Дарьи Егоровой. Приглашаются все желающие: гостям предоставят 438 бесплатных порций.

В администрации уточнили, что для того, чтобы получить кусок торта, нужно иметь при себе специальный жетон. Его можно получить за активное участие в фестивале на Базарной площади и улице Мира.

Длина торта в виде ключа составит 4 метра 38 сантиметров. Чтобы его испечь, потребуется 4 500 яиц, 90 килограммов муки, 104 килограмма сахара и 17 килограммов какао-порошка. Кроме того, сверху изделие покроют 200 килограммами творожно-сливочно-вишневого крема.

"Длина торта символизирует 438-летие города и соответствует бренду "Тобольск – ключ к Сибири", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области приготовили самую большую паэлью. Вес блюда составил 252 килограмма.

Трудились над ним шеф-повара из ресторанов Москвы, Антальи и Сочи. Двухметровую сковороду отливали специально для рекорда.