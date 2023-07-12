Администрация Сочи рассказала о планах открыть пляжи города к 15 июля

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Пляжи Сочи после непогоды планируют открыть к 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

"В Сочи пляжные территории готовятся к открытию. В настоящее время на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Пляжи остаются закрытыми. Однако постепенно погода налаживается. И к субботе, по прогнозам синоптиков, температура воздуха уже составит 31 градус, морской воды – выше 24 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент пользователи пляжей продолжают устранять последствия непогоды, в частности, моют пляжный инвентарь, убирают мусор.

Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

До этого МЧС РФ по региону сообщало, что Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня, он также привел к затоплению автодороги.

По информации местных властей, в ночь на 9 июля в районе выпало около 80 миллиметров осадков. К ликвидации последствий ливня привлекли 60 рабочих и 15 единиц техники.

В Сочи продлили штормовое предупреждение