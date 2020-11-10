В Удмуртии проверяют сообщения о чупакабре, якобы убивающей домашних животных

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Жители деревни Малая Венья в Удмуртии обеспокоены участившимися случаями уничтожения домашней птицы и кроликов. Некоторые предполагают, что во всем виновата мифическая чупакабра, сообщение о которой было направлено главе региона Александру Бречалову.

Он прочитал письмо от жительницы деревни в прямом эфире в социальных сетях. Женщина просила озвучить проблему и отнестись к ней с серьезностью.

"Хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах", – приводит ее сообщение РИА Новости.

Жительница добавила, что ее животные были заперты в загоне, но утром их нашли погибшими.

Бречалов усомнился в существовании чупакабры, однако поручил главе района разобраться в данной ситуации.

Ранее чупакабру разыскивали в Подмосковье. По словам местных жителей, невиданный зверь убивал овец в запертых сараях. За неделю жертвами его вылазок стали 46 овец. Сообщалось, что они погибли от рваных ран и кровопотери.