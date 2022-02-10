Помощница главы красноярского Минсельхоза объяснила его призыв "ограмотнять" население

Фото: РИА Новости/Сергей Черных
Помощница главы красноярского Минсельхоза Леонида Шорохова Ольга Шапова объяснила его призыв "ограмотнять" население эмоциональностью речи.
"Вряд ли Леонид Николаевич сидел и изобретал какое-то слово, чтобы его использовать. Просто придал эмоциональности своей речи за счет употребления такой лексики. Леонид Николаевич у нас человек достаточно грамотный, редко в его речах проскальзывают какие-то выражения, которые можно назвать безграмотными", – сказала Шапова "Подъему".
Она также пояснила, что выступление было посвящено теме садоводства в регионе, в частности юридической грамотности населения. Шорохова, по ее словам, волнует данная проблема, поэтому в регионе полтора года назад были созданы союзы садоводства.
Ранее сообщалось, что глава Минсельхоза Красноярска Леонид Шорохов предложил "ограмотнять" население РФ. Он посетовал на незнание людьми законов и высказался за то, чтобы это исправить.
Чиновник из Красноярска предложил "ограмотнять" население России
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