Радиационный фон на АЭС в Курской области находится в норме после падения БПЛА

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Радиационный фон на атомной электростанции (АЭС) в Курчатове Курской области находится в пределах нормы, БПЛА был уничтожен за пределами города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

"Радиационный фон в норме, без превышений", – поделились в ФМБА.

Днем 9 января губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в небе над Курском сработала система ПВО. Позже он уточнил, что над территорией Курской области было сбито три беспилотника самолетного типа.

Один из дронов был сбит над Курчатовским районом. Там расположена АЭС.

Сегодня украинская сторона также обстреляла село Горналь. По словам Старовойта, в результате этого погибла женщина.

Собянин: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника