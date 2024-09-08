Мэрия Сочи опровергла информацию о нахождении морской мины на пляже города

Фото: телеграм-канал "Любимый Сочи"

Информация о нахождении постороннего предмета на одном из сочинских пляжей не подтвердилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Ранее в соцсетях начало распространяться видео, на котором мужчины вытаскивают из моря круглый предмет, схожий с бомбой. Авторы публикации сообщали, что предмет, изъятый из воды, – морская мина, а случилось это якобы на одном из пляжей в Сочи.

В администрации города заявили, что на территории Сочи такого факта не выявлено. Более того, локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье.

Недавно работники "Мособлпожспаса" обезвредили 33 минометных мины на севере Можайского городского округа Подмосковья. Находку обнаружил житель деревни Маклаково, когда сажал деревья на своем участке. В результате в специальном контейнере взрывотехники перевезли боеприпасы на полигон и ликвидировали.

