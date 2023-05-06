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08:51

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На севере Крыма сработала система ПВО

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

На севере Республики Крым сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Жертв и разрушений нет", – отметил Крючков.

В среду, 3 мая, Крючков рассказал, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили российские силы ПВО в Крыму.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов добавил, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших.

В четверг, 4 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Севастополе в районе аэродрома Бельбек.

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