На севере Крыма сработала система ПВО

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

На севере Республики Крым сработала система ПВО, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Жертв и разрушений нет", – отметил Крючков.

В среду, 3 мая, Крючков рассказал, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили российские силы ПВО в Крыму.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов добавил, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших.

В четверг, 4 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Севастополе в районе аэродрома Бельбек.



Губернатор Севастополя сообщил о последствиях взрывов украинских дронов