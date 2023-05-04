Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении БПЛА в районе аэродрома Бельбек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Севастополе в районе аэродрома Бельбек, сообщил в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", – написал губернатор.

По словам Развожаева, в городе не были разрушены никакие объекты. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация находится на контроле.

Накануне советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что два беспилотника сбили российские силы ПВО в республике. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что системы ПВО успешно отработали на юго-востоке полуострова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия нет повреждений и пострадавших. Аксенов попросил жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.



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