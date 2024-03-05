Сахалинская птицефабрика "Островная" возобновила торговлю мясом птицы

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Крупнейшая птицефабрика "Островная" в Южно-Сахалинске возобновила торговлю мясом птицы после приостановки производства. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Отмечается, что продажа уже началась в семи фирменных торговых точках Южно-Сахалинска и районах области, еще три магазина восстановят работу с 6 марта. Остальные точки предприятия также будут открыты 6 и 11 марта.

В середине февраля в областном центре Южно-Сахалинске и в двух селах соседнего Анивского городского округа указом губернатора был введен карантин в связи с выявленным гриппом птиц на птицефабрике "Островная".

Данное предприятие обеспечивает основные поставки яиц и птичьего мяса на всей территории Сахалинской области.

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