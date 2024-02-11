На Сахалине введен карантин из-за выявления птичьего гриппа на птицефабрике

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В областном центре Южно-Сахалинске и в двух селах соседнего Анивского городского округа указом губернатора введен карантин в связи с выявленным гриппом птиц на АО "Птицефабрика Островная". Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства Сахалинской области.

Согласно указу, карантин по высокопатогенному гриппу птиц будет установлен на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы.

Эпизоотическим очагом, следует из документа, определена территория птицефабрики "Островная", а угрожаемой зоной – территория в радиусе 5 километров.

Крупнейшая птицефабрика "Островная" в Южно-Сахалинске обеспечивает основные поставки яиц и птичьего мяса на всей территории Сахалинской области. 7 февраля фабрика приостановила продажи из-за подозрения на птичий грипп.

Отмечается, что грипп не затронул поголовье молодняка на птицефабрике, благодаря чему численность птиц удастся восстановить.

Ранее очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения был ограничен.

В неблагополучных районах региона специалисты провели обследования 732 подсобных хозяйств, привили девять тысяч птиц и отобрали 2 750 проб биологического материала.

В благополучных районах прошли 1 452 ветеринарно-санитарных обследования личных подсобных хозяйств, проведены клинический осмотр и вакцинация более 21 тысячи голов домашней птицы, обследованы 355 водоемов.

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