СК завел уголовное дело из-за повешенного манекена курского губернатора

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в связи с повешением манекена с изображением губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")", – указали в Следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, неизвестные привязали манекен к мосту с помощью веревки, имитируя повешение. При этом в Следственном комитете уточнили, что предполагаемые хулиганы уже установлены.

Информация о необычной инсталляции распространилась в Сети 2 февраля. Сообщалось, что манекен повесили на наземном пешеходном переходе на улице Дзержинского.