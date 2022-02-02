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Регионы

18:16

Власти Курска прокомментировали ситуацию с повешенным манекеном губернатора

регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция разбирается в ситуации с повешенным манекеном губернатора Курской области Романом Старовойтовым, рассказала РИА Новости его пресс-секретарь Анастасия Гурина.

Она добавила, что администрация и лично губернатор не планируют писать заявление в полицию. Власти региона продолжают выполнять свои задачи в обычном режиме.

"По предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений. Сейчас он, разумеется, снят", – сказала Гурина.

До этого в телеграм-каналах распространилась информация, что утром 2 февраля в Курске на наземном пешеходном переходе на улице Дзержинского повесили манекен губернатора в маске.

Ранее сообщалось, что в пансионате "Шахтер" в Тульской области один из участков назвали именем советского химика Валерия Легасова и повесили соответствующую табличку, на которой разместили фото сыгравшего его в сериале "Чернобыль" британского актера Джареда Харриса.

В Тульской области академика Легасова перепутали с актером из "Чернобыля"

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